Prioritou ministra vnútra je zabezpečiť pre policajtov čo najlepšiu výstroj

Parametre požadovaného tovaru boli presne vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek policajtov práve pre to, aby mali kvalitnú výstroj. Verejná súťaž bola nastavená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia Slovensko o tom, že pri nákupoch streleckých rukavíc bolo verejné obstarávanie ušité na mieru jednej spoločnosti.

„Oznámenie o vyhlásení zákazky bolo zverejnené v európskom vestníku 15. októbra 2024 a vo vestníku vydávanom Úradom pre verejné obstarávanie 16. októbra 2024. Lehota na otváranie ponúk bola 18. novembra 2024. V danej lehote bola doručená jedna žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ v lehote dvoch dní odpovedal,“ priblížilo MV.

Do súťaže sa podľa rezortu vnútra prihlásil jeden uchádzač, pričom jeho ponuka spĺňala technické požiadavky na predmet zákazky.

Opozičné hnutie Slovensko sa pre nákupy rukavíc na Ministerstve obrany SR a Ministerstve vnútra SR obráti na Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa nich sú pri nákupoch vážne podozrenia, že verejné obstarávanie bolo ušité na mieru jednej spoločnosti. V stredu to na tlačovej konferencii vyhlásil poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).