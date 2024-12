Szijjártó: Prímerie na Vianoce nebude, môže za to Kyjev

Priznal to vo videozázname zverejnenom v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szíjártó, podľa ktorého za to nesie zodpovednosť ukrajinské vedenie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Blížiace sa Vianoce by boli výbornou príležitosťou na uzavretie prímeria, na to, aby sa zbrane na niekoľko dní odmlčali, čím by sa zachránili ľudské životy. Je nám ľúto, že napriek úsiliu maďarskej mierovej misie túto možnosť prímeria, ktorá je stále na stole, Ukrajina a ukrajinské vedenie nateraz odmietli,“ povedal šéf maďarskej diplomacie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Orbán nemá vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina, a že Kyjev nepotrebuje Orbánovo sprostredkovanie ani vo vzťahu s USA.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v utorok vyzvalo maďarskú vládu, aby ukončila „manipulácie“ ohľadom vianočnej výmeny zajatcov a prímeria v rusko-ukrajinskej vojne. Kyjev uviedol, že kroky maďarskej strany sú ešte ďalej od presadzovania mieru než jej vyhlásenia, a zdôraznil, že v ceste mieru stojí iba Rusko.