USA: Mangioneho v prípade vraždy šéfa zdravotnej poisťovne obvinili z terorizmu

Mangione bol obvinený z vraždy druhého stupňa „ako teroristického činu“, informoval manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg. Vysvetlil, že obvinenie z terorizmu bolo vznesené, pretože streľba spĺňala predpoklady na takéto určenie podľa newyorského práva. „V najzakladanejších pojmoch išlo o vraždu, ktorá mala vyvolať hrôzu, a my sme boli svedkami tejto reakcie,“ spresnil a dodal, že nešlo len o „obyčajnú vraždu“.

Podozrivému útočníkovi hrozí podľa slov Bragga maximálny trest doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Mangioneho právnik sa k informáciám bezprostredne nevyjadril.

Päťdesiatročný Thompson bol zastrelený začiatkom decembra na Manhattane v New Yorku, keď kráčal do hotela, kde sa konala konferencia investorov najväčšej zdravotnej poisťovne v USA UnitedHealthcare so sídlom v Minnesote.

Mangioneho zadržali policajti 9. decembra na základe tipu od zamestnancov pobočky reštaurácie McDonald's v meste Altoona v štáte Pensylvánia, kde ho našli v maske a čiapke, pričom používal notebook a policajtom predložil falošný preukaz totožnosti. Pri osobnej prehliadke následne policajti našli zbraň, ktorá bola použitá pri vražde Thompsona a bola vyrobená pomocou 3D tlačiarne.