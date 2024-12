Lyžiari uviazli v lanovke, na mieste zasahovali horskí záchranári

Horskí záchranári evakuovali lyžiarov z kabínkovej lanovky na južnej strane Chopku. V utorok predpoludním došlo k poruche kabínkovej lanovky. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

V kabínkovej lanovke A2 Kosodrevina - Chopok ostalo uviaznutých 12 lyžiarov, z toho desiati boli študenti vo veku 16 až 17 rokov. Na pomoc im smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry, Oblastného strediska HZS Západné Tatry-Žiarska dolina a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania.

„Horskí záchranári postupne pomocou lanovej techniky evakuovali z troch kabínkových lanoviek všetkých uviaznutých na zem,“ informovala HZS.

Pracovníci lyžiarskeho strediska evakuovaných ľudí transportovali do hotela, kde im podali teplé nápoje. Následne všetkých evakuovaných lyžiarov zviezli lanovými dráhami do Krupovej. Nakoľko boli bez zranení, do ubytovacích zariadení pokračovali ďalej samostatne.