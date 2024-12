Vojakom sa zvýši hodnostný plat, novelu zákona odobril prezident

Po novom bude armáda môcť strážiť dôležité objekty a pri ich ochrane použiť donucovacie prostriedky. Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v pondelok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Národná rada SR ju schválila minulý utorok (10. 12.).

Vojakovi bude podľa zmeny zákona patriť za každý rok trvania štátnej služby od jedného roka do troch rokov, od piatich do desiatich rokov, od 16 do 25 rokov a od 38 rokov zvýšenie hodnostného platu o jedno percento vrátane zvýšenia funkčnej tarify. Vojak za štvrtý rok trvania štátnej služby dostane zvýšenie platu o päť percent. Za každý rok trvania štátnej služby od 11 rokov do 15 rokov a od 26 rokov do 37 rokov sa vojakom zvýši plat o dve percentá, vyplýva z novely zákona.

Zmena zákona upraví aj spôsob vyplácania aktivačného príspevku tak, aby motivoval ľudí na vstup do štátnej služby profesionálneho vojaka. Vyplácať sa bude vcelku a na začiatku služobnej kariéry vojaka. Vojaci v prípravnej štátnej službe k minimálnej mzde dostanú aj stabilizačný príspevok. Jeho suma sa bude vzhľadom na región Slovenska rôzniť.

Vojakom sa zvýši nárok dodatkovej dovolenky na desať služobných dní po skončení ich vyslania mimo Slovenska a rozšíri sa okruh profesionálnych vojakov, ktorým možno poskytnúť preventívnu rehabilitáciu. Má ísť o vojakov v dočasnej štátnej službe, ktorí dosiahnu najmenej 45 rokov.

Zaviesť by sa mohol nový druh odmeny, ktorý má podporovať individuálne vzdelávanie vojakov v cudzích jazykoch. Má sa takisto odstrániť mechanizmus dorovnávania platu vojaka prvého stupňa na úroveň minimálnej mzdy.

Zároveň sa má doplniť možnosť vymenovať do vojenskej hodnosti čatár alebo poručík alebo povýšiť profesionálneho vojaka, ktorý je vyčlenený na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenska v medzinárodnej organizácii na území SR. Ministerstvo chce taktiež znížiť administratívne zaťaženie služobného úradu a občanov žiadajúcich o prijatie do štátnej služby.

Poslanci minulý týždeň prijali aj pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému bude armáda môcť chrániť aj objekty osobitnej dôležitosti. Pri ich chránení budú môcť použiť aj donucovacie prostriedky či zakázať vstup na určité miesto.

Z novej legislatívy ďalej vyplýva, že bude so súhlasom ministra obrany možné v odôvodnených prípadoch do štátnej služby prijať aj človeka, ktorý nespĺňa podmienky. Profesionálny vojak, ktorý v boji utrpel zranenia, by na návrh služobného úradu a po jeho súhlase mohol so súhlasom ministra zostať v štátnej službe napriek tomu, že stratil zdravotnú spôsobilosť. Podmienkou je, aby mu zdravie umožňovalo vykonávať určité funkcie.

Do platnosti by mala novela zákona vstúpiť 1. januára, okrem časti, ktorá začne platiť od roku 2026.