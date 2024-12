Don Johnson, známy zo seriálov Miami Vice a Nash Bridges, má 75 rokov

Don Johnson hral jednu z dvoch hlavných, a vlastne najhlavnejšiu úlohu v úspešnom kriminálnom seriáli z osemdesiatych rokov minulého storočia a v roku 1986 získal Zlatý glóbus. Presadil sa aj ako spevák, jeho hit Heartbeat sa vyšplhal na čelo US-hitparády. Americký herec, producent a spevák má dnes (15. decembra) 75 rokov.

Známy je tiež z televízneho seriálu Nash Bridges, ale zahral si aj vo filmoch pod taktovkami rôznych, aj slávnych režisérov. Johnsonovu bohatú filmografiu tvoria napríklad filmy Mŕtvy gang, Prázdniny v raji, Diablov advokát, a okrem množstva hlavných rolí si zahral aj výraznú epizódnu postavu v Tarantinovom Divokom Djangovi.

Ako popový a poprockový spevák vydal v 80. rokoch minulého storočia dva albumy. „Heartbeat“ (1986) ani „Let It Roll“ (1989) síce neurobili do sveta hudby veľkú dieru, ale v komerčnom priestore sa nestratili a mali predajný úspech.

Don Johnson, celým menom Donnie Wayne Johnson, sa narodil 15. decembra 1949 v súmestí Flat Creek, missourského Barry County. V čase jeho narodenia mala jeho matka, pôvodom indiánka, 16 rokov a otec bol 19-ročný. Matka pracovala ako kozmetička, otec sa živil ako farmár. Keď mal budúci herec šesť rokov, rodina sa presťahovala do mesta Wichita v americkom štáte Kansas. Po rozvode rodičov žil do 13 rokov s matkou a súrodencami a v tom čase sa ocitol nakrátko aj vo väzení pre mladistvých za krádež auta.

Po prepustení žil určitý čas so svojim otcom v štáte Missouri, ale stredoškolské vzdelanie nadobudol na kansaskej Wichita South High School, ktorú ukončil v roku 1967. K herectvu sa dostal počas štúdia na strednej škole, keď potom, ako ho vylúčili z futbalového tímu, začal v prospech získania školských kreditov navštevovať dramatický krúžok. Ukázalo sa, že disponuje hereckým a speváckym talentom, čo mu umožnilo získať štipendium na Kansaskej univerzite (University of Kansas). Po dvoch rokoch strávených na univerzite odišiel do San Francisca, kde sa po absolvovaní konkurzu stal členom divadelného súboru American Conservatory Theatre.

Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1970 v snímke Leonarda J. Horna The Magic Garden of Stanley Sweetheart. O rok neskôr sa objavil vo westerne Zachariah (r. George Englund) a v roku 1973 v snímke Chlapec a jeho pes (r. L. Q. Jones) stvárnil hlavnú postavu. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia účinkoval v rôznych divadelných produkciách či televíznych seriáloch.

Zlom v jeho kariére nastal v roku 1984, keď sa zhostil úlohy odvážneho, ľahko cynického a šarmantného detektíva Jamesa „Sonnyho“ Crocketta v úspešnom televíznom seriáli Miami Vice (1984–1989). Úloha spravila z Johnsona svetovú hviezdu a patril k osobnostiam, ktoré definovali módu 80. rokov 20. storočia. Nielen v seriáli, ale aj v súkromí sa prezentoval drahými oblekmi v kombinácii s tričkami pastelových farieb a dvojdňovým strniskom. Za svoj výkon v seriáli získal v roku 1987 Zlatý glóbus za najlepšieho herca v dramatickom televíznom seriáli.

Podobnej úlohy neortodoxného a ležérneho, ale napriek tomu nekompromisného policajta, sa zhostil aj v ďalšom známom seriáli Nash Bridges (1996–2001). V 80. a 90. rokoch stvárnil hlavné postavy aj vo filmoch Tanec sladkých sŕdc (r. Robert Greenwald, 1988), Mŕtvy gang (r. John Frankenheimer, 1989), Horúce miesto (r. Dennis Hopper, 1990), Prázdniny v raji (r. Mary Agnes Donoghueová, 1991) či Diablov advokát (r. Sidney Lumet, 1993). Po neprehliadnuteľnom hercovi siahli aj filmoví tvorcovia ako Robert Rodriguez a Quentin Tarantino. Prvý ho obsadil do akčného trileru Machete (2010), druhý mu zveril jednu z epizódnych úloh vo westerne Divoký Django (2012).

V roku 2019 sa Don Johnson predstavil v netradičnej kriminálnej snímke Na nože (r. Rian Johnson) a napríklad v roku 2022 si po boku Olgy Kurylenkovej zahral v akčnej komédii Zacha Goldena Recept na smrť.

V roku 1976 a druhýkrát v rokoch 1989–1996 bola manželkou Dona Johnsona úspešná americká herečka Melanie Griffithová, s ktorou má dcéru, tiež známu herečku Dakotu Johnsonovú.

Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa oženil s Pamelou Millerovou, a v rokoch 1981–1985 bola jeho ďalšou manželkou Patti D'Arbanvilleová. V roku 1999 si vzal Kelley Phlegerovú, s ktorou žije dodnes.