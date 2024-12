Zdravie: Šaško verí, že v stredu môže prísť k dohode na požiadavkách odborárov

Ak im nejde o platy lekárov, žiada ich, aby to do pondelka 16. decembra pomenovali. Minister to vyhlásil v piatok po rokovaní vlády. Zdôraznil, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie nedošlo a nikto nad tým neuvažoval. Z 18 požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) je podľa neho na deviatich dohoda. S ďalšími piatimi súhlasí, ale ich implementácia vyžaduje riadny legislatívny proces už v prvom štvrťroku budúceho roka.

„Do pondelka žiadam, aby sa odborári vyjadrili, či ide alebo nejde o platy. Pokiaľ dostanem odpoveď, že o platy nejde, alebo že je rozumné riešenie to, čo už dnes ponúkajú riaditelia, verím, že v stredu na vláde budú schválené zvyšné uznesenia, ktoré budú ďaleko nad rámec kompetencií odborárov,“ vyhlásil Šaško. Podľa neho, ak nejde o platy, v stredu môže dôjsť k dohode na všetkom.

Na požiadavku platov nemá Šaško podľa svojich slov mandát. Opakuje, že podľa vyjadrení LOZ im nejde o platy. Hovoril o ponuke týkajúcej sa platov od riaditeľov nemocníc. „Už dnes riaditelia nemocníc ponúkajú a majú aj moju plnú podporu v tomto kroku, aby tým lekárom, ktorí pôsobia v nemocniciach na jeden úväzok a trávia celý čas pri lôžku pri slovenskom pacientovi, ponúkali plný koeficient, desať percent,“ povedal. Dodal, že ostatní, ktorí majú aj ďalší príjem, by ostal koeficient na 6,4 percenta.

O ďalších piatich požiadavkách lekárskych odborárov bolo podľa Šaška rokovanie vo štvrtok 12. decembra. Ide o zmeny, ktoré súvisia napríklad s trestnoprávnou zodpovednosťou riaditeľov nemocníc. Tieto zmeny budú musieť prejsť riadnym procesom a diskusiou.

O zvyšných štyroch bodoch minister diskutoval aj na piatkovom zasadnutí vlády. „Tie štyri body plne súvisia s tým, čo bolo schvaľované na vláde pred dvoma týždňami. Súvisia s kľúčovou podmienkou, červenou čiarou, tak, ako o nej hovorili odborári od prvého dňa, že žiadajú verejné odmietnutie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Toto je čierne na bielom napísané v tom uznesení, že to vláda odmieta. Napriek tomu doktor Visolajský povedal, že to nie je to, čo chcú, a prišiel s doplnením, že tam chce ešte niečo viac,“ povedal na adresu šéfa odborárov Petra Visolajského. Táto požiadavka podľa neho presahuje rámec kompetencií LOZ, no má mandát dohodnúť sa aj na nej.

„Lekárski odborári mali pripomienky a problémy aj s uznesením, čo sa týka praxe mamičiek počas materskej dovolenky. Uznávam, prebehla o tom vážna diskusia, mám mandát a aj textové znenie toto spraviť tak, ako sme sa dohodli s odborármi,“ zdôraznil. Vo štvrtok došlo v tejto otázke k dohode s odborármi.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.