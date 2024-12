Premiér: V roku 2025 neporastú ceny tepla a plynu, sú na to peniaze v rozpočte

Na energopomoc pôjde približne 235 miliónov eur, ktoré boli schválené v štátnom rozpočte na budúci rok. Oznámil to po piatkovom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti predstaviteľov koaličných strán, ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD).

„Dnes sme na základe návrhu, ktorý predložila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva, prijali rozhodnutie, že použijeme týchto 235 miliónov eur v praxi. V roku 2025 nepôjde cena tepla a plynu pre domácnosti hore, zostáva na tej istej úrovni ako v roku 2024,“ spresnil premiér.

Pripomenul, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal začiatkom decembra cenové rozhodnutia. „Tieto cenové rozhodnutia by v praxi viedli k zdražovaniu plynu a tepla v pomerne výraznom rozsahu. My sme sa však rozhodli doručiť to, čo sme sľúbili slovenskej verejnosti, že prijmeme potrebné kompenzačné opatrenia,“ povedal predseda vlády.

„Chcem zároveň informovať, že vedieme intenzívne rokovania medzinárodného charakteru, pokiaľ ide o dodávky plynu v roku 2025. Tieto rozhodnutia majú obrovské množstvo úskalí, pretože sú tu politické vyhlásenia ukrajinskej strany. Je tu zároveň tlak na akékoľvek prerušenie dodávok z východu smerom na západ. Sú tu ponuky na dodávky plynu, ktoré sú však podstatne drahšie, vrátane tranzitných poplatkov, čo my odmietame. Nevidíme žiadny dôvod z geopolitických dôvodov platiť za plyn viac ako treba,“ informoval premiér.

„Možno budeme svedkami v najbližších dňoch vrátane vianočných sviatkov mimoriadne intenzívnych rokovaní na rôznych úrovniach a v rôznych krajinách, ktoré sa začínajú už budúci týždeň. Verím, že ak by aj došlo ku krátkemu odstaveniu dodávok plynu z východu, my sme dostatočne predzásobení. Verím tiež, že nájdeme spoločné riešenie pre viaceré krajiny EÚ a zachováme tranzit plynu cez územie SR a cez územie Ukrajiny,“ poznamenal.

Dosah na rozpočet sa z titulu energopomoci podľa slov ministerky hospodárstva SR plánoval na 308 miliónov eur. „Z týchto 308 miliónov eur sme vylúčili kompenzácie voči MH teplárenskému holdingu, ktorý je v rukách štátu. Teplárenský holding si nebude nárokovať na kompenzácie, ale bude poskytovať ceny, ktoré sú určené nariadením vlády, a všetko pôjde na úkor jeho hospodárskeho zisku. V budúcom roku sme takisto čiastočne vylúčili aj kompenzácie v Slovenskom plynárenskom priemysle, ktorý je takisto stopercentne v rukách štátu. Ďalej máme vratky, ktoré očakávame z tohtoročného hospodárenia, hlavne v oblasti tepla. Potom máme ešte nejaké nároky, ktoré nám v rámci tohto roka prechádzajú na budúci rok - zúčtovanie prevažne novembra a decembra. Teda sme na sume 235 miliónov eur, ktoré boli už alokované v rozpočte priamo na kompenzácie na účte ministerstva hospodárstva,“ spresnila Saková.

„Rozpočtovali sme správne. Som rád, že nemusíme robiť absolútne žiadne zmeny v rozpočte, tak ako som to aj avizoval už viackrát,“ uzavrel minister financií Kamenický.