Prezident podpísal zákon o dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nemožno dopustiť, aby sa o slovenských pacientov nemal kto postarať a zostali bez zdravotnej starostlivosti. Informovala o tom prezidentská kancelária.

Zopakoval zároveň vieru v to, že sa zákon napokon nebude musieť aplikovať v praxi. „Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum a zodpovednosť za slovenských pacientov a že zákon, ktorý som sa na základe všetkých okolností na ochranu slovenských pacientov rozhodol podpísať, nebude musieť vláda nikdy využiť,“ povedal.

Chápe obavy verejnosti zo situácie, ktorá môže nastať v prípade hromadných výpovedí lekárov. „Strach je oprávnený, keď sledujete neochotu Lekárskeho odborového združenia sa dohodnúť a situáciu upokojiť,“ poznamenal. „Je preto dôležité pre mňa ako prezidenta urobiť všetko pre to, aby zdravotná starostlivosť ostala dostupná, aby sa mal kto o pacientov postarať,“ uviedol Pellegrini vo zverejnenom videu.

Hlava štátu je presvedčená, že v rokovaniach s lekárskymi odborármi sa ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) podarilo nájsť kompromis. Poukázal na to, že sa našli aj dodatočné zdroje na rast platov. Na druhej strane upozornil, že nemožno predkladať nerealistické požiadavky. „Požadovať, aby sa problémy nakopené za desaťročia vyriešili do konca roka, a tlačiť na to výpoveďami je nefér,“ skonštatoval.

Verí zároveň, že zákon, ako nástroj na riešenie tej najkritickejšej situácie, nikdy nebude potrebné aplikovať priamo v praxi. Lekárov vyzval, aby ostali pri svojich pacientov a zároveň sa im poďakoval, že zodpovedne pristúpia k slovenským pacientom.

Na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve podalo v uplynulom období výpovede vyše 3300 lekárov naprieč celým Slovenskom. Výpovede sú ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022.

Na výpovede reaguje legislatíva, súvisiaca s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prináša rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.