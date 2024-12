Cyklokoalícia kritizuje avizované zvýšenie cestovného v Bratislave

Cyklokoalícia kritizuje avizované zvyšovanie cestovného v mestskej hromadnej doprave od marca 2025. Poukazuje napríklad na to, že mesačný cestovný lístok bude drahší ako ročná parkovacia karta, keďže k zvýšeniu poplatkov za parkovanie nedôjde.

„Ide o výsmech všetkým, ktorí sú z ekonomických či zdravotných dôvodov odkázaní len na cestovanie MHD. Ale aj tým, ktorí si udržateľnejší mód dopravy vyberajú, lebo im záleží na ich meste a životnom prostredí v ňom,“ konštatuje prezident Cyklokoalície Dan Kollár s tým, že magistrát vzal zdražovanie opäť z nesprávneho konca.

Pripomína, že zdražovanie bratislavskej MHD prichádza po menej ako dvoch rokoch, naposledy k nemu došlo v roku 2023. Ani vtedy však podľa Cyklokoalície neprišlo k zvýšeniu cien parkovného, ktoré v hlavnom meste zostávajú od zavedenia celomestskej parkovacej politiky PAAS nemenné. Upozorňuje, že už v máji 2023 sa zhodli na potrebe zvýšenia parkovného aj členovia mestskej komisie dopravy a informačných systémov.

Pozornosť upriamuje aj na to, že hlavné mesto „ubližuje“ aj vlastným cieľom v oblasti dopravy. V Pláne Bratislava 2030 sa zaviazalo znížiť podiel automobilovej dopravy z 39 na 30 percent práve presunom do MHD či na bicykle. „Samotný Plán Bratislava 2030 ako základný strategický dokument mesta konštatuje, že práve nedostatočná regulácia parkovania automobilov v súčasnosti negeneruje príjmy, ktoré by mesto mohlo využiť a investovať do ďalšieho rozvoja udržateľných foriem mobility,“ podotkol Kollár.

Magistrát vo štvrtok (12. 12.) avizoval, že od 1. marca 2025 dôjde v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK) opäť k zvýšeniu cien cestovného. Ceny budú navýšené o zvýšenú DPH, transakčnú daň a infláciu. Vynútené je to konsolidačným balíčkom vlády. V praxi to znamená, že najpoužívanejší 30-minútový cestovný lístok stúpne o desať centov, čiže v prípade papierového lístka z 1,10 eura na 1,20 eura. Predstavuje to navýšenie približne o desať percent. Rovnako o desať percent stúpne aj ročná električenka, a to na 263 eur. Zvyšné cestovné lístky stúpnu v priemere o 12,6 percenta. Jedinú výnimku v tomto predstavujú žiacke električenky, ktoré zostanú na rovnakej cene ako sú v súčasnosti.