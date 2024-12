Šutaj Eštok avizuje kroky voči poslancom, ktorí nepodporili zdravotnícky zákon

Odmietol, že by sa z poslancov Hlasu-SD, ktorí v uplynulých dňoch nepodporili niektoré zákony, stali odídenci po vzore poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený). Pre Šutaja Eštoka je kľúčové, že zákon v parlamente napokon prešiel.

„Pre mňa je dôležité, že včera bol tento kľúčový zákon z dielne ministra zdravotníctva schválený a prešiel. Samozrejme, mrzí ma, že dvaja poslanci hlasovali proti tomuto zákonu. Rešpektujem ich výhrady, ktoré k tomuto mali, ale s týmito výhradami mohli prísť určite skôr, ako v deň hlasovania,“ povedal šéf Hlasu-SD na štvrtkovej tlačovej konferencii. „Kľúčové pre mňa je, že tento zákon prešiel a teda aj minister zdravotníctva má plnú podporu. To, ako to budeme riešiť, to nechajte na nás,“ skonštatoval.

Z poslancov Hlasu-SD sa podľa Šutaja Eštoka určite nestanú „ďalší huliakovci“. Nie je však zástancom ponúkania funkcií. „Nie som typ človeka, ktorý by ponúkal nejaké funkcie. Každý si funkciu musí zaslúžiť, vybojovať, musí ukázať, že chce niečo robiť. Veď práve preto máme zodpovednosť za sedem ministrov,“ skonštatoval. Ministrov za Hlas-SD označil za najšikovnejších členov vlády. „Každý z nás si musí funkciu odpracovať, lebo tak to je spravodlivé a tak to je férové, aj v politike to tak musí byť,“ doplnil. Verí, že koalícia bude mať na najbližšej schôdzi vo februári k dispozícii 79 poslancov.

Parlament v stredu (11. 12.) odsúhlasil legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Prešla 74 hlasmi, dvaja koaliční poslanci Migaľ a Šalitroš boli proti. Šéf poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci deklaroval, že situáciu v klube si vyriešia do februárovej schôdze.