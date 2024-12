Pavel: Česko chce hovoriť o akomkoľvek mieri, ktorý rešpektuje suverenitu Ukrajiny

Český prezident Petr Pavel to povedal vo štvrtok po stretnutí najvyšších ústavných činiteľov a šéfa českej diplomacie na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Politici podľa Pavla hovorili najmä o vzťahoch Česka so Spojenými štátmi po nástupe Donalda Trumpa do úradu. Na otázku, ako po tom bude Česko Ukrajine pomáhať alebo či prípadne chystá nejakú novú iniciatívu, prezident odpovedal, že ČR bude Ukrajinu podporovať v rovnakom rozsahu aj naďalej a pokračovať bude aj muničná iniciatíva.

„ČR je od počiatku výrazným podporovateľom Ukrajiny a to v mnohých rovinách a bude ním aj naďalej. Pokračovať bude aj naša iniciatíva aj pre to, aby Ukrajina mala dostatok munície a sme pripravení hovoriť o akomkoľvek variante dosiahnutia mieru na Ukrajine, ktorý bude rešpektovať suverenitu Ukrajiny a jej záujem a tiež záujem Európy na celkovej bezpečnosti v našom regióne,“ povedal Pavel.

Na konkrétnu podobu podpory je podľa neho potrebné ešte počkať. „Objavujú sa rôzne návrhy, zatiaľ sme nevideli žiadnu ochotu na ruskej strane pristúpiť na akýkoľvek z nich a vyjadriť vôľu rokovať. Až sa uskutoční inaugurácia a nový americký prezident bude vo funkcii, potom určite uvidíme nejakú konkrétnu iniciatívu, na ktorú bude možné reagovať,“ očakáva český prezident.

Podľa českého premiéra Petra Fialu sa všetci zhodujú na tom, že Ukrajinu je potrebné podporovať naďalej a všetkými silami sa snažiť o to, aby mala šancu sa ubrániť a ruská agresívna politika tak neuspela. Za mimoriadne dôležité označil aj vzťahy ČR so Spojenými štátmi. V rámci debát v EÚ chce obhajovať čo najužšiu väzbu s USA a považuje to za jedinú správnu cestu.

Politici tiež hovorili o situácii na Blízkom východe, predovšetkým v Sýrii. Vzťahom so Slovenskom sa podľa prezidenta venovali iba okrajovo. „Otázky vzťahu so SR sme sa dotkli iba rámcovo, a to v rámci budúcich aktivít. Moja zahraničná cesta ešte do konca tohto roka bude na rokovanie V4 do Poľska, kde sa so slovenským prezidentom stretneme a samozrejme sme hovorili aj o možnom obsahu,“ dodal prezident.

Fiala doplnil, že prestíž Česka vo svete narástla počas troch rokov jeho vlády a najmä odkedy je prezidentom Pavel. „Sme rešpektovaným partnerom, krajinou, ktorá je považovaná za stabilnú, je významným aktérom medzinárodnej politiky, ktorá je bohatá a zaujímavá pre našich partnerov v zahraničí,“ zdôraznil.

Od nástupu Pavla do prezidentskej funkcie sa českí najvyšší ústavní činitelia stretávajú pravidelne, išlo o ich štvrtú schôdzku v tomto formáte. Naposledy spolu o zahraničnej politike rokovali v júli.