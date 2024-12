Šutaj Eštok hovorí o masívnej zmene, toto chystá v roku 2025

Šutaj Eštok: Rezort vnútra do konca roka podpíše s odborármi kolektívnu zmluvu

Ministerstvo vnútra SR do konca roka s policajnými odborármi podpíše kolektívnu zmluvu. Stihnúť by to chcelo do 20. decembra, respektíve do 26. decembra.