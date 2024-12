Z trhu sťahujú kuchynskú pomôcku

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom - silikónovou lopatkou z Číny. Upozornil na to na základe kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave. ÚVZ ľuďom odporúča, aby výrobok nekupovali a už zakúpený ho nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.

Foto: uvzsr.sk

„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 percenta, laboratórne zistená hodnota je 1,215 percenta,“ ozrejmil úrad.

Príslušné úrady verejného zdravotníctva podľa neho prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.