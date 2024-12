Nemecký minister financií Kukies sa neobáva novej finančnej krízy v Európe

„Francúzska ekonomika rastie dobre, dokonca rýchlejšie ako nemecká,“ povedal minister na okraj stretnutia so svojimi rezortnými kolegami z Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Vo Francúzsku sa situácia na dlhopisových trhoch nedávno stabilizovala a finančné trhy reagovali na udalosti uplynulého týždňa veľmi konštruktívne, pokračoval Kukies a dodal, že pokiaľ ide o francúzske štátne dlhopisy, možno hovoriť o pokojných vodách.

Francúzska vláda sa minulý týždeň rozpadla pre spor o podobu štátneho rozpočtu na rok 2025. Odchádzajúci premiér Michel Barnier pripustil, že rozpočtový deficit by mohol v budúcom roku vzrásť na viac ako 7 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. To by bolo dvojnásobne viac, ako povoľujú dlhové pravidlá EÚ. Na konci roka 2023 predstavoval pomer štátneho dlhu k výkonu ekonomiky približne 110 %. Ide o tretiu najvyššiu hodnotu v rámci EÚ po Grécku a Taliansku.