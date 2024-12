Tripartita vyzýva na dialóg, ktorý prinesie dohodu na riešení pre zdravotníctvo

Členovia tripartity to uviedli vo vyhlásení, ktoré prijali na pondelkovom rokovaní rady, zaoberajúcej sa práve situáciou v zdravotníctve.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) tlmočil znepokojenie nad súčasnou situáciou, vyvolanou hrozbou hromadných výpovedí lekárov a rizikom nedostupnosti zdravotnej starostlivosti. Upozornil, že život a zdravie človeka musia byť nadradené sporom medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Lekárskym odborovým združením (LOZ). „Rešpektujeme, že odbory majú zákonné právo na obhajobu svojich záujmov, ich spôsob výkonu by však nemal viesť k paralyzovaniu sektora. Na druhej strane, štát má povinnosť chrániť ústavné právo občanov,“ prečítal Tomáš z prijatého vyhlásenia.

Pondelkové uznesenie vlády, ktorá schválila návrh na možné vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, podľa jeho slov nikto na rade nespochybnil. „Všetci to však považujeme za krajné riešenie a veríme, že nebude aplikované. Preto vyzývame na konštruktívny dialóg, ktorý povedie k dohode a zmiereniu napätia,“ zdôraznil. Zároveň deklaroval pripravenosť partnerov v HSR angažovať sa pri riešení a hľadaní dohody.

Na pokračovanie rozhovorov s cieľom nájsť dohodu vyzvala aj predsedníčka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Poznamenala, že jedným z vhodných krokov pri hľadaní prijateľného kompromisu by bolo angažovať do rokovania aj ďalších relevantných aktérov - zástupcov zamestnávateľov či iné odborové združenia v sektore zdravotníctva. „Pri takto široko koncipovanej platforme by bolo možné dosiahnuť celospoločenský zmier a dohodu,“ upozornila.

Prvý viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka pripomenul otvorený list, ktorý už minulý týždeň asociácia adresovala predsedovi LOZ Petrovi Visolajskému a v ktorom asociácia uviedla, že hromadné výpovede lekárov môžu viesť k vážnym dôsledkom pre slovenské hospodárstvo. AZZZ argumentuje tým, že sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo povedie k nárastu chorobnosti a výpadku pracovníkov i zvýšeným nákladom pre zamestnávateľov. AZZZ v súčasnej situácii podporuje krok vlády, ktorý v súvislosti s možnosťou vyhlásenia mimoriadnej situácie v nedeľu (8. 12.) prijala. „Každý manažér sa musí pripraviť na krízovú situáciu a mať plán B. Zároveň je potrebné povedať, že ak niekto vystaví obyvateľstvo riziku smrti a ťažkej ujmy na zdraví, je to téma pre orgány činné v trestnom konaní,“ dodal.

V pondelok popoludní sa na pôde rezortu zdravotníctva má k téme uskutočniť aj rokovanie tzv. odvetvovej tripartity.

Vláda v nedeľu schválila návrh legislatívnych úprav, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede.

Lekárske odborové združenie o vládnom kroku poznamenalo, že kabinet nie je ochotný riešiť problémy v zdravotníctve a nariaďuje nútené práce tým, ktorí riešenie problémov požadujú.