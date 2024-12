Čelná zrážka na Spiši si vyžiadala jeden ľudský život a sedem zranených

Polícia začala v prípade trestné stíhanie. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová. Medzi obcami Smižany a Arnutovce v spišskonovoveskom okrese sa okolo 16.30 h zrazili dve osobné autá.

Na mieste došlo k čelnej zrážke medzi motorovým vozidlom značky Peugeot, ktoré viedol 18-ročný vodič, a Škodou Fabia, ktorú šoféroval 27-ročný vodič, obaja sú z okresu Spišská Nová Ves. „Podľa doterajších zistení mladý 18-ročný vodič viedol vozidlo v smere od obce Arnutovce na Smižany, kde pred neprehľadným horizontom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam, stavu a povahe vozovky, a na mieste, kde je to zakázané vodorovným dopravným značením, prešiel do protismernej časti vozovky, pretože predchádzal pred ním idúce dve vozidlá a bezpečne sa pred ne nezaradil. Následne v protismernej časti vozovky čelne narazil do oproti idúceho vozidla,“ priblížila hovorkyňa. Po čelnom náraze Peugeot odhodilo mimo cesty do priekopy, auto narazilo do osadeného reklamného pútača, prevrátilo sa na bok a začalo horieť. Vozidlo Škoda Fabia sa po čelnom náraze otočilo o 180 stupňov a ostalo stáť v mieste nárazu.

Obaja vodiči a traja spolujazdci sa podľa predbežných lekárskych správ zranili ťažko, dvaja spolujazdci utrpeli ľahké zranenia. „Žiaľ, spolujazdec vo vozidle Škoda Fabia utrpel pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala Mésarová.

Mladšieho z vodičov na mieste podrobili dychovej skúške aj testu na zistenie požitia drog, výsledok bol negatívny. Druhý vodič nebol na mieste schopný podrobiť sa kontrole, na tento účel mu odobrali biologický materiál.

Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a na nevyhnutne potrebný čas bola cesta uzavretá, príslušníci Policajného zboru (PZ) riadili cestnú premávku a odkláňali dopravu. „Vo veci už koná vyšetrovateľ PZ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy,“ upozornila hovorkyňa.

Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť, aby sa na cestách správali zodpovedne, dodržiavali prepisy, sledovali situáciu okolo seba a boli ohľaduplní.