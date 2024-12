Zvrhnutý sýrsky prezident Asad sa nachádza v Moskve

Zvrhnutý sýrsky prezident Bašár Asad údajne v nedeľu dorazil do Moskvy spolu so svojou rodinou po tom, čo povstalci ráno obsadili hlavné mesto Damask. S odvolaním na ruské médiá to uviedli agentúry DPA a AP, píše TASR.

„Rusko im udelilo azyl z humanitárnych dôvodov,“ citovala ruská agentúra TASS hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. O tom, kde sa Asad nachádza, neboli v priebehu nedele žiadne informácie. Agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje z webovej stránky Flightradar informovala, že z letiska v Damasku ráno odštartovalo lietadlo, ktoré najprv letelo smerom k pobrežnej oblasti Sýrie, ale potom urobilo otočku a niekoľko minút letelo opačným smerom. Následne z obrazovky radarov zmizlo. Sýrske zdroje preto predpoludním upozornili na vysokú pravdepodobnosť, že Asad prišiel o život. Rovnako však pripustili, že posádka mohla iba vypnúť transpondér. Ruské ministerstvo obrany v tom čase informovalo, že nevie, kde sa zvrhnutý prezident nachádza. Moskva patrila k najvýznamnejším vojenským podporovateľom Asada v boji proti povstaleckým silám. V Sýrii má zriadenú leteckú a námornú základňu. Nezávislý ruský portál Meduza citujúc zdroj agentúry Ria novosti uviedol, že ruskí predstavitelia sú v kontakte s vodcami sýrskych povstaleckých skupín, ktorí údajne zaručili bezpečnosť pre ruské vojenské základne a diplomatické inštitúcie.