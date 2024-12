Šéf SOHR o situácii v Sýrii: Pád Damasku je otázkou času

Organizácia SOHR so sídlom v Británii je už roky jedným z popredných zdrojov informácií o občianskej vojne v Sýrii. Spolieha sa najmä na svoju dobre vybudovanú sieť zdrojov priamo v krajine.

Pád Asadovho režimu očakávajú aj Spojené štáty. Päť predstaviteľov administratívy prezidenta Joea Bidena pre CNN uviedlo, že kolaps režimu je možné očakávať do niekoľkých dní.

„Prevláda názor, že tento scenár je čoraz pravdepodobnejší,“ vyhlásil jeden z vysokopostavených predstaviteľov USA. „Pravdepodobne do budúceho víkendu Asadov režim stratí akúkoľvek moc. Jediná vec, ktorá by mohla oddialiť víťazstvo povstalcov by bol dobre organizovaný prevrat a reorganizácia. Asadovi ľudia však odviedli dobrú prácu, aby potlačili všetkých potenciálnych konkurentov,“ uviedol ďalší zdroj.

Podľa informácií viacerých médií sa povstalecké sily v sobotu priblížili k hlavnému mestu Sýrie a údajne sa už nachádzajú na jeho predmestí. Sýrsky minister vnútra Muhammad Rahmún v sobotu v rozhovore pre štátnu televíziu vyhlásil, že okolo Damasku vytvorili vládne bezpečnostné zložky nepreniknuteľný kordón.

V občianskou vojnou zmietanej Sýrii už viac ako týždeň panuje chaos po tom, čo povstalci zo skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili prekvapivú ofenzívu na severovýchode krajiny, kde dobyli druhé najväčšie mesto Aleppo a mesto Hamá. Povstalci už vstúpili aj do strategického mesta Homs. V prípade jeho pádu bude zvyšok Sýrie odrezaný od prístupu k moru a od ruskej námornej základne pri meste Tartús.

Okrem HTS sa k ofenzíve pridali aj ďalšie povstalecké skupiny. Na východe krajiny postupujú kurdské milície, ktoré v piatok dobyli mesto Dajr az-Zaur. Na juhovýchode zas postupuje Slobodná sýrska armáda podporovaná USA. Na východe krajiny zaznamenali menšie územné zisky aj teroristi z Islamského štátu.