Odvolací súd potvrdil zákon, ktorý nariaďuje predaj TikToku v USA

Americký federálny odvolací súd v piatok (6. 12.) potvrdil platnosť zákona, podľa ktorého sa ByteDance musí do začiatku budúceho roka zbaviť aplikácie na tvorbu krátkych videí TikTok v Spojených štátoch, inak jej hrozí zákaz.

Toto rozhodnutie je veľkým víťazstvom pre ministerstvo spravodlivosti a odporcov TikToku a tvrdým úderom pre ByteDance. Výrazne zvyšuje pravdepodobnosť zákazu aplikácie, ktorú používa 170 miliónov Američanov. Stať sa to môže už o 6 týždňov.

TikTok má ešte možnosť obrátiť sa na Najvyšší súd Spojených štátov. Dcérska spoločnosť čínskej skupiny ByteDance vo svojej žalobe argumentovala, že zákon porušuje slobodu prejavu zakotvenú v ústave Spojených štátov. Podľa súdu je však tento zákon v súlade s dlhodobou regulačnou praxou.

Podľa tohto zákona, ktorý vstúpil do platnosti v apríli, má ByteDance približne 1 rok na to, aby sa zbavil TikToku. V opačnom prípade bude aplikácia zakázaná v obchodoch s aplikáciami v USA. V odôvodnení sa uvádza riziko, že Čína by mohla získať prístup k údajom používateľov z USA a uplatňovať politický vplyv.

Odvolací súd uviedol, že zákon je výsledkom spolupráce republikánov a demokratov, ako aj dvoch prezidentov, a označil ho za „súčasť širšieho úsilia čeliť dobre zdôvodnenej hrozbe, ktorú pre národnú bezpečnosť predstavuje Čínska ľudová republika“.

Podľa ministerstva spravodlivosti TikTok v čínskom vlastníctve predstavuje hrozbu z dôvodu prístupu k obrovskému objemu osobných údajov Američanov, pričom tvrdí, že Peking môže tajne manipulovať s informáciami, ktoré Američania konzumujú prostredníctvom TikToku.

Generálny prokurátor Merrick Garland označil rozhodnutie súdu za „dôležitý krok na to, aby sa čínskej vláde zabránilo v zneužívaní TikToku ako zbrane“.

Podľa TikToku jeho oddelenie od ByteDance, ktoré sa navrhuje v zákone pre zotrvanie v USA, „nie je možné ani z obchodného, ani z technologického, ani z právneho hľadiska“.

Zákon pôvodne dával ByteDance 270 dní na to, aby sa zbavila TikToku. Americký prezident Joe Biden môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ak bude zjavný pokrok v rokovaniach o predaji. TikTok však vyhlásil, že sa to nestane.