Zelenskyj by sa na znovuotvorení Notre-Dame mohol stretnúť s Trumpom

Návštevu Francúzska by mohol využiť aj na rokovania s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa tiež zúčastní na ceremoniáli, uviedli dva diplomatické zdroje.

Podľa týchto zdrojov existujú snahy o zorganizovanie stretnutia dvoch lídrov krajín. Akékoľvek plány sa ale zrejme potvrdia až tesne pred stretnutím a rozhovory by boli dôverné, doplnili.

Ukrajinská delegácia sa v stredu stretla vo Washingtone s Trumpovým nastupujúcim poradcom pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom a jeho osobitným vyslancom pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. Kyjev sa takto snaží získať podporu vo vojne proti Rusku od nastupujúcej americkej administratívy, uviedol zdroj oboznámený so stretnutím. Ukrajinskú delegáciu viedol šéf kancelárie prezidenta Andrij Jermak.

Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oznámil, že sa hlava štátu v sobotu stretne v prezidentskom paláci s Trumpom a následne aj so Zelenským. Nepotvrdil však trojstranné rokovania, i keď zdroj Reuters naznačil, že by takéto stretnutie bolo možné.

Vzhľadom na to, že Francúzsko sa po štvrtkovom páde vlády ocitlo v politicky zložitej situácii, Macron sa bude snažiť ukázať v pozitívnom svetle na medzinárodnej scéne. Docieliť by to mohol práve zblížením spomínaných dvoch lídrov, čím by podčiarkol kľúčovú úlohu Paríža pri podpore Ukrajiny a jej budúcich rokovaniach, dodali diplomati.