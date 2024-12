Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A- so stabilným výhľadom

Ministerstvo financií (MF) SR v tejto súvislosti pripomenulo, že koncom októbra ďalšia z renomovaných agentúr Standard & Poor's potvrdila SR rating A+ so stabilným výhľadom.

„Rating Slovenska je podporovaný členstvom v EÚ a eurozóne, čo tvorí základ pre relatívne stabilný a dôveryhodný makroekonomický rámec a konštantný prílev európskeho kapitálu, rovnako aj pre konkurencieschopnosť exportného sektora a stabilné priame zahraničné investície,“ zhodnotila Fitch.

Analytici agentúry očakávajú rast slovenskej ekonomiky na úrovni 2 % v roku 2024, a to najmä v dôsledku spotreby domácností. V roku 2025 by mal hospodársky rast zrýchliť na 2,2 % a v roku 2026 na 2,3 %. Zabezpečiť by to malo najmä zvýšené čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a ďalší rast spotreby.

Agentúra si všíma kroky vlády na ozdravenie verejných financií, ako aj to, že vláda sa rozhodla pre ambicióznejší 4-ročný plán konsolidácie, vyzdvihol rezort financií. Tento plán by mal stabilizovať pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) na úrovni 60,5 % do roku 2027 a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť jeho pokles. Prognóza Fitch predpokladá zníženie deficitu na 4,2 % do roku 2026 a na 3 % do roku 2028.

„Som rád, že od nástupu našej vlády sa nám darí udržať ratingy od najrenomovanejších svetových agentúr, a to aj napriek tomu, že sme koncom roka 2023 od bývalých vlád prebrali verejné financie v najhoršom stave z celej Európskej únie. Každé potvrdenie ratingu v takejto atmosfére a situácii preto považujem za úspech,“ reagoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).