Sociálna poisťovňa zverejnila nové vymeriavacie základy na poistné od 1. januára budúceho roka

Týka sa to samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb (DPO). Zmena v platení poistného od budúceho roka čaká aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých bude platiť nový maximálny vymeriavací základ. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

„Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2025 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške za mesiac január následne po prvý raz zaplatia do 10. februára 2025,“ uviedol Kontúr s tým, aby si tieto osoby upravili výšku platby v trvalom bankovom príkaze a skontrolovali si aj variabilný a špecifický symbol.

Minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO, ktorý je v súčasnosti v sume 652 eur, bude po novom 715 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je aktuálne 9128 eur, sa zvyšuje na 15.730 eur. Nové minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude 237,02 eura a maximálne poistné dosiahne 5214,49 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od januára budúceho roka vo výške 251,32 eura.

Pre zamestnávateľov a zamestnancov bude od roku 2025 platiť tiež nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca nevzťahuje, pričom podľa pracovnoprávnych predpisov je zamestnávateľ povinný odmeňovať zamestnanca v súlade so zákonom o minimálnej mzde. Hovorca SP spresnil, že suma vymeriavacieho základu na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia zamestnanca je zamestnávateľom skutočne zúčtovaný príjem zamestnanca za vykonanú prácu, s prihliadnutím na sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poistného na mesiac.

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie či na poistenie v nezamestnanosti bude mesačne 15.730 eur, z toho maximálne poistné v sume 1478,62 eura.

„Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 15.730 eur, z toho maximálne poistné 3838,11 eura,“ uzavrel Kontúr. Dodal, že vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou.