Erik Tomáš: Bukóza končí, sociálna poisťovňa je pripravená podať návrh jej konkurz

Bukóza s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skončí, médiám to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v piatok vo Vranove nad Topľou po stretnutí so zástupcami zamestnancov a zástupcami sociálnej poisťovne, úradu práce aj samosprávy.

Minister uviedol, že sociálna poisťovňa je pripravená preplatiť zamestnancom ušlé mzdy z garančného fondu, keďže zamestnanci neobdržali mzdy za september, október a pravdepodobne ani za november. „Garančný fond sociálnej poisťovne je pripravený a peniaze na to sú, maximálne do výšky 4290 eur,“ povedal Tomáš.

Podmienkou pre vyplatenie miezd je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Minister poznamenal, že zamestnávateľ niekoľkokrát deklaroval zámer podať takýto návrh, ale doteraz tak neurobil. Očakáva sa, že konkurz bude vyhlásený do 15. decembra. V prípade, že zamestnávateľ návrh nepodá, sociálna poisťovňa ako jeden z veriteľov podá návrh na konkurz.

„Je možnosť, že podajú návrh na vyhlásenie konkurzu aj samotní zamestnanci, ktorí sú na to pripravení. Ideálne by bolo, ak by bol návrh podaný čo najskôr, aby zamestnanci mohli dostať peniaze do Vianoc,“ doplnil.

Zástupca zamestnancov Marek Bindas informoval, že výpovede začali podávať piatok (29. 11.), mzdy stále neboli vyplatené a zamestnanci majú nárok aj na dvojmesačné odstupné. „Nikto to neprijíma dobre, pretože nám bolo stále sľubované, že peniaze prídu, že firma sa posunie. Posledná komunikácia s vedením bola 29. novembra, kedy sa konalo stretnutie ohľadom Eximbanky, ale to nedopadlo dobre. Majiteľ sľúbil, že 29. novembra sám podá návrh na konkurz, čo sa nestalo,“ povedal Bindas.

Minister doplnil, že komunikoval s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). Podľa jeho slov mala spoločnosť Bukóza v minulosti úver, ktorý získalo staré vedenie firmy od Eximbanky vo výške 65 miliónov eur. Po príchode nového vedenia získala spoločnosť ďalších 20 miliónov eur od tej istej banky, pričom noví majitelia ručili za tento úver svojím majetkom. Neskôr však požiadali o ďalších 20 miliónov eur. „Potom prišla požiadavka na ďalších 20 miliónov eur, kde už ale nový majiteľ nechcel ručiť žiadnym majetkom a nejakým spôsobom garantovať tento nový úver. Čo vlastne spôsobilo to, že Eximbanka nemohla takýto úver poskytnúť,“ dodal.

V okrese Vranov nad Topľou je momentálne 270 voľných pracovných miest, prevažne pre vodičov nákladnej dopravy. Bývalí zamestnanci holdingu by mohli nové zamestnanie nájsť v holandskej spoločnosť v priemyselnom parku vo Vranove nad Topľou, kde plánuje vytvoriť až 750 pracovných miest s investičným stimulom od vlády, pričom v budúcom roku by malo byť k dispozícii 200 pracovných miest.

Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, oznámila vstup do skupiny Bukoza Holding začiatkom júla (2. 7.). K reštartu spoločnosti mala prispieť podpora Eximbanky a ústretový prístup Ministerstva životného prostredia SR, voči ktorému mala firma záväzok vo výške 20 miliónov eur. Nový majiteľ prevzal firmu s dlhom 130 miliónov eur. V júli zamestnanci dostali ponuky, aby sa opäť vrátili do práce a obnovili výrobu.