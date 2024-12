Ropovodom Družba do Česka opäť prúdi ropa, dôvody výpadku sa zisťujú

„Dodávky ropy boli dnes ráno obnovené a ropa ropovodom Družba do ČR opäť prúdi. Ďakujeme českej vláde a Správe štátnych hmotných rezerv ČR za rýchlu preventívnu akciu a spoluprácu,“ uviedol Wnuk.

Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Lukáša Vlčka boli dodávky obnovené po polnoci a príčiny výpadku sa naďalej zisťujú. Agentúra Reuters minulý štvrtok uviedla, že príčinou výpadku boli platobné problémy medzi tranzitnou Ukrajinou a Ruskom.

Vlček podotkol, že energetika sa stala súčasťou hybridnej vojny Ruska so Západom. Súčasná vláda urobila podľa neho potrebné kroky, aby sa Česko stalo od Ruska nezávislé. „Ako sa ukázalo, už teraz sa bez neho zaobídeme a vďaka práci na ropovode TAL budeme v budúcom roku prechádzať na neruskú ropu úplne,“ dodal minister.

O tom, že ropovodom Družba, ktorý vedie z Ruska do strednej Európy, neprúdi do ČR ropa, informovala spoločnosť Orlen Unipetrol v stredu ráno a následne to potvrdil aj Vlček. Vláda z toho dôvodu rozhodla, že v prípade dlhšieho výpadku si bude môcť rafinéria požičať 330.000 ton ropy z českých núdzových zásob. K tomu nakoniec nedošlo.