Ministerstvo financií vystríha pred podvodným videom

Falošná zvukovo-obrazová správa vyvoláva dojem, že ide o spravodajský príspevok, v ktorom minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vysvetľuje, ako výhodne investovať. V skutočnosti bola zneužitá identita osôb, vystupujúcich vo videu a ich vyjadrenia boli upravené pomocou umelej inteligencie, informoval vo štvrtok tlačový odbor rezortu.

„Ministerstvo financií upozorňuje každého, kto zaregistruje toto video, aby ignoroval jeho obsah a nešíril ho ďalej. Zároveň žiada digitálne zdatnejšiu časť verejnosti, aby nebola ľahostajná voči svojmu okoliu a venovala pozornosť aktivitám ľudí so slabšími digitálnymi zručnosťami a so sklonom k dôverčivému konaniu,“ podčiarkol. K zraniteľným skupinám patria nielen menej skúsení užívatelia internetu, napríklad časť seniorov, ale aj ľudia so sklonom k hazardu či ľudia s digitálnymi zručnosťami, ktorí sú menej zorientovaní v oblasti internetovej bezpečnosti.

S nástupom umelej inteligencie sa podľa MF stáva čoraz jednoduchším a dostupnejším spôsob, ako zmanipulovať hlas, výzor aj charakteristický prejav osobnosti. „Deepfake video, fake news (falošné správy) a hoax (emailom šírená falošná správa) patria k hybridným hrozbám, ktorých cieľom je zneužiť neznalosť a dôverčivosť adresáta s cieľom zmanipulovať jeho konanie, či ovplyvniť jeho hodnoty a postoje,“ dodalo ministerstvo.