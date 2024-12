Pápež František prezidentovi SR udelí osobnú audienciu

Pellegriniho prijal Svätý Otec na osobnej audiencii aj v roku 2019, keď bol súčasný prezident predsedom vlády. „Toto stretnutie dalo mne i celému Slovensku veľa nádeje, inšpirácie a viery. A jeho slová o tom, že národ je ako strom, kde starší ľudia so svojimi tradíciami a skúsenosťami tvoria jeho korene, stredná generácia zasa kmeň so životodarnou miazgou a tí najmladší ľudia kvety a plody, si budem pamätať navždy,“ uviedol Pellegrini, ktorý verí, že aj z tohto adventného stretnutia prinesie Slovensku „posolstvo plné nádeje a duchovnej sily“.

Program trojdňovej nástupnej cesty prezidenta SR do Vatikánu zahŕňa aj stretnutie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom, návštevu Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda a diskusiu s krajanmi pôsobiacimi v prostredí Svätej stolice. Vo Vatikánskych záhradách si pripomenie 30. výročie zasadenia slovenskej lipy vtedajším prezidentom SR Michalom Kováčom. Delegácia prezidenta navštívi Baziliku sv. Petra a na Námestí sv. Petra si pozrie medzinárodnú výstavu „100 betlehemov vo Vatikáne“, v expozícii ktorej sa nachádzajú aj tri betlehemy zo Slovenska.

Program návštevy, na ktorú prezident odcestuje v nedeľu 8. decembra, bol aj predmetom štvrtkového prijatia apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho v Prezidentskom paláci. „Stretnutie potvrdilo výbornú úroveň bilaterálnych vzťahov a záujem o pokračovanie a rozšírenie dialógu so Svätou stolicou,“ uviedla prezidentská kancelária. Dodala, že v roku 2025 by sa mala uskutočniť Národná púť Slovákov do Vatikánu.