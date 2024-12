Princ Harry je so svojím životom v USA spokojný a neplánuje odísť

Britský princ Harry nemá v pláne vrátiť sa so svojou rodinou do Spojeného kráľovstva, z ktorého v roku 2020 odišiel do USA.

Povedal to v stredu večer na podujatí amerického denníka The New York Times, píše TASR na základe správy agentúr DPA a PA media. V rozhovore s novinárom Andrewom Sorkinom vysvetlil, že život v USA sa mu páči aj s ohľadom na výchovu detí. Podľa jeho vyjadrenia takýto americký spôsob života bez kráľovských povinností by si bola preňho želala aj jeho matka princezná Diana. Spolu so svojou manželkou, bývalou herečkou Meghan Markleovou a ich dvomi deťmi Archie a Lilibet majú podľa jeho slov v USA zabezpečené súkromie, ktoré im umožňuje robiť veci, aké by z bezpečnostných dôvodov v Británii robiť nemohli. Vojvoda zo Sussexu sa teraz plne sústreďuje na svoju rodinu a chce byť „čo najlepším manželom a otcom“. V rozhovore sa tiež vyjadril k smrti svojej matky v roku 1997 po tom, ako ju vo francúzskej metropole prenasledovali novinári. Priznal, že sa v tomto období cítil bezmocný a akoby uväznený v kráľovskej rodine. V súčasnosti sa obáva, že jeho alebo jeho rodinu by čakal podobný osud ako jeho matku. Princ Harry tento rok podnikol právne kroky proti britskému ministerstvu vnútra v súvislosti s rozhodnutím Výboru pre záležitosti kráľovskej rodiny a verejných predstaviteľov (RAVEC) z februára 2020. Podľa výboru by mal mať Harry pri pobyte v Británii menší stupeň ochrany. S tým Harry nesúhlasil, jeho žalobu však Vrchný súd v Londýne vo februári zamietol, ale má ešte možnosť podať podnet proti tomuto rozhodnutiu na odvolací súd.