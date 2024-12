Macron odmietol výzvy na odstúpenie ako "politickú fikciu"

„Nedáva to zmysel... úprimne povedané, nie je namieste hovoriť takéto veci,“ povedal Macron novinárom počas návštevy Saudskej Arábie. Francúzski poslanci budú v stredu hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Michela Barniera, ktorého Macron do funkcie vymenoval len v septembri. Mnohí analytici očakávajú jej pád, pretože v parlamente nemá dostatočnú podporu.

„Som pred vami, lebo ma Francúzi dvakrát zvolili. Som na to nesmierne hrdý a túto dôveru si budem ctiť so všetkou svojou energiou až do poslednej sekundy, aby som bol užitočný krajine,“ doplnil Macron, ktorého funkčné obdobie sa končí v roku 2027.

Viacero opozičných predstaviteľov i niektorí politici, ktorí majú bližšie k prezidentovmu táboru, naznačili, že rezignácia by mohla byť pre Macrona jedinou možnosťou.

Macron tiež obvinil krajne pravicové Národné združenie (RN) z „neznesiteľného cynizmu“, pretože podporilo návrh na vyslovenie nedôvery vláde. „Nesmieme týmito vecami ľudí strašiť, máme silnú ekonomiku,“ vyhlásil.