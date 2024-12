Richard Glück: Situácia v hasičskom zbore je najstabilnejšia zo všetkých zložiek

Glück to vyhlásil po neformálnej diskusii s predstaviteľmi Hasičského a záchranného zboru a rezortu vnútra na pôde výboru. Podľa opozičného poslanca Juraja Krúpu (SaS) bola diskusia konštruktívna. Členovia výboru predtým neschválili program schôdze, stretnutie preto nemalo oficiálnu podobu. Rokovanie výboru sa malo týkať medializovaného otvoreného listu, v ktorom boli popísané podmienky v hasičskom zbore.

„Na neformálnej úrovni sme sa maximálne konštruktívne porozprávali a myslím si, že pán prezident hasičského zboru ubezpečil všetkých poslancov, že situácia v hasičskom zbore je podľa mňa najstabilizovanejšia zo všetkých uniformovaných zložiek na Slovensku. Majú 95-percentnú naplnenosť stavov. To nemá žiadna iná zložka,“ uviedol Glück.

Predseda výboru dodal, že rokovanie poslanci neotvorili, pretože medializovaný otvorený list, ktorý na stav zboru poukazoval, bol anonymný. Parlamentný výbor podľa neho nemôže dávať anonymným listom váhu.

Poslanec Krúpa nerozumie, prečo sa diskusia o téme nemohla uskutočniť priamo na zasadnutí výboru. „Nemyslím si, že by hrozil kolaps hasičského zboru, ale tak ako v každej uniformovanej zložke sú súčasti tej uniformovanej zložky, ktoré sú nespokojné so situáciou, s príplatkami, so službami a tak ďalej. Čiže ozývajú sa a upozorňujú na svoju situáciu. A je dobre na to dohliadnuť a mať prehľad o tom, aká tá situácia v danej zložke je,“ tvrdí Krúpa.

Diskusia bola aj podľa opozičného poslanca konštruktívna. Verí, že sa podarí podmienky hasičov zlepšiť.