Prezident: Hlasovanie o rozpočte ukáže, či si koalícia tento rok udrží väčšinu

„Zatiaľ je avizované, že by vládna koalícia 76-ku v utorok mala mať. Uvidíme však, ako to bude nakoniec reálne,“ poznamenal Pellegrini. Vládna koalícia so 76 poslancami je tesná a z objektívnych príčin, bez rozporov či názorových rozdielov, nie je podľa neho dlhodobo udržateľná. „Len bežné ochorenie poslanca či plánovaná operácia alebo nejaká nehoda môžu vyradiť z fungovania celý parlament,“ skonštatovala hlava štátu.

Tvrdí, že vládna kríza k ničomu pozitívnemu neprispieva. Nevidí ani „okamžité riešenie B“, ktoré by mohlo situáciu vyriešiť. „Pre stabilitu v týchto ťažkých časoch by bolo vhodnejšie, aby si vládna koalícia väčšinu udržala, a ak sa ukáže, že by to možné nebolo, tak budeme hľadať iné riešenia,“ uviedol prezident.