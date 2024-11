Holandský premiér tvrdí, že Netanjahu by pri návšteve nemusel byť zatknutý

Na Netanjahua totiž minulý týždeň vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenia z vojnových zločinov. Signatárske krajiny Rímskeho štatútu, na základe ktorého ICC vznikol, by tak mali izraelského premiéra po prekročení svojho územia zadržať. Viaceré sa však už v tejto súvislosti vyjadrili skepticky.

Samotný holandský premiér Schoof svojimi piatkovými slovami zmiernil predošlé vyjadrenie šéfa holandskej diplomacie Caspara Veldkampa. Ten minulý týždeň povedal, že Holandsko plne spolupracuje s ICC a na svojom území koná v súlade s takýto zatykačmi.

Schoof v piatok zdôraznil, že jeho krajina dodržiava záväzky, ktoré vyplývajú z Rímskeho štatútu. Dodal však, že „aj v rámci medzinárodného práva existujú scenáre“, v súlade s ktorými by Netanjahu mohol do Holandska prísť bez toho, aby ho zadržali. Uviedol, že by to záviselo od dôvodov takejto návštevy, ktorej okolnosti však nepriblížil.

Schoof sa tejto témy dotkol už minulý týždeň, keď povedal, že Netanjahu by mohol - bez zadržania - navštíviť niektorú z medzinárodných organizácií sídliacich v Holandsku, napríklad Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Reuters pripomína, že v Holandsku, konkrétne v Haagu, sídli aj samotný ICC.

ICC vydal minulý týždeň zatykače okrem Netanjahua aj na izraelského exministra obrany Joava Galanta a tiež na vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho Hamasu Muhammada Dajfa, a to pre podozrenia zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov počas konfliktu v Pásme Gazy. Dajf je podľa Izraela už niekoľko mesiacov po smrti, i keď Hamas jeho úmrtie nepotvrdil.

Rozhodnutie ICC kritizovalo viacero štátov na čele s USA, ktoré však jurisdikciu tohto súdu neuznávajú. Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval pozvaním izraelského premiéra na návštevu Maďarska a zaručil sa mu, že zatýkací rozkaz by maďarské orgány nedodržali.

Francúzsko či Taliansko zatknutie taktiež čiastočne spochybnili. Paríž vyjadril predpoklad, že Netanjahu by mohol mať imunitu proti opatreniam ICC, keďže Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu. Rím zase uviedol, že Netanjahua nie je možné zatknúť, kým je predsedom izraelskej vlády. Izrael avizoval, že sa proti zatykačom ICC na Netanjahua a Galanta odvolá.