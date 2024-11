Šéf britskej rozviedky obvinil Rusko z "bezohľadnej" sabotážnej kampane

Riaditeľ britskej rozviedky známej aj ako MI6 v prejave v Paríži povedal, že ak sa ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi podarí zmeniť Ukrajinu na vazalský štát, tak sa v tejto krajine nezastaví. „Naša bezpečnosť – britská, francúzska, európska a transatlantická – bude ohrozená,“ vyhlásil.

Podľa jeho slov je cena podpory Ukrajiny dobre známa. „No cena za to, že by sme to nerobili, by bola nekonečne vyššia. Ak Putin uspeje, Čína zváži dôsledky, Severná Kórea bude povzbudená a Irán sa stane ešte nebezpečnejším,“ povedal Moore.

NATO a západné spravodajské služby uvádzajú, že Rusko stojí za rastúcim počtom nepriateľských aktivít v euroatlantickom priestore od opakovaných kybernetických útokov po podpaľačstvo. Rusko všetky takéto obvinenia popiera.

Šéf britskej kontrarozviedky MI5 v októbri povedal, že ruská vojenská spravodajská služba GRU sa snaží vyvolávať „chaos“ v Británii a Európe. Zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami USA tento týždeň pre Reuters povedali, že Rusko pravdepodobne rozšíri sabotáže proti európskym cieľom, aby zvýšilo tlak na Západ pre jeho podporu Kyjevu.

Moore dodal, že spolupráca medzi Spojenými kráľovstvom a Spojenými štátmi zvyšuje bezpečnosť oboch krajín a bude pokračovať. „Úspešne som spolupracoval s prvou Trumpovou administratívou na posilnení našej spoločnej bezpečnosti a teším sa na to, že to budem robiť znova,“ vyhlásil.

Šéf MI6 hovoril na podujatí spolu s riaditeľom francúzskej rozviedky DGSE Nicolasom Lernerom, ktorý súhlasil, že na Ukrajine ide o „kolektívnu bezpečnosť celej Európy“. Skúsenosti Británie s útokmi spájanými s Ruskom z posledných rokov sú podľa neho cenné pre francúzske tajné služby snažiace sa utlmiť ruské aktivity.