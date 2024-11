Prešov získal titul Európske mesto športu 2025

Na tlačovej konferencii to vo štvrtok uviedol primátor František Oľha, ktorý spresnil, že mesto prešlo bodovým hodnotením aj kontrolou. "Prešov sa pripája ku krajským mestám ako Košice, Banská Bystrica, Nitra a Trnava, ktoré v minulosti tento titul mali. V roku 2025 bude hrdo niesť titul Európske mesto športu," dodal.

Odborný referent pre šport mestského úradu Michal Semančík vysvetlil, že pri hodnotení sa zohľadnila nielen existujúca športová infraštruktúra, ale aj plány mesta na jej rozvoj, zlepšenie prístupu k športovým zariadeniam a zapájanie všetkých vekových kategórií, ako aj hendikepovaných športovcov. „Zástupcovia klubov nám pomáhali, dali nám informácie a vízie, ktoré sme spracovávali, takže na základe toho všetkého nám komisia udelila titul,“ spresnil s tým, že v priebehu decembra by mali oficiálne dostať dekrét.

V Prešove sa darí viacerým športom, medzi ktoré patrí hádzaná, volejbal, futbal, karate, krasokorčuľovanie, armwrestling a športový tanec, kde dosahujú úspechy na národnej i medzinárodnej úrovni. Na tlačovej konferencii tiež predstavili logo EMŠ, ktoré mesto Prešov navrhlo. Vzniklo spojením pohybu športovca a symbolu ruže, ktorý je súčasťou mestského erbu. V meste na budúci rok pripravujú nové formáty aj športov a športových podujatí.

Samospráva plánuje investície do športovej infraštruktúry v najbližších rokoch vo výške 32 miliónov eur, ktoré budú využité na rekonštrukciu športovísk a výstavbu nových objektov, ako sú tréningová hala, zimný štadión, športová hala a nový športový areál. Plánujú výstavbu krytej plavárne, presunutie tenisového areálu Prešovskej univerzity a krytú strelnicu pre vzduchovkový šport. Mesto počíta s rozšírením športovej infraštruktúry, vrátane komunikácií, parkovísk a opráv.

„Máme otvorené dvere, či už na ministerstvo športu, alebo na fond na podporu športu, a ukazuje sa, že nový tím ľudí, ktorí sú v rozvojovej implementačnej agentúre alebo na mestskom úrade, dokáže efektívne písať projekty a získavať externé prostriedky,“ dodal.

Primátor zdôraznil, že na poslednom zasadnutí mestskej rady odobrili návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý ešte bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. „Aj napriek poklesu daní naďalej zostávajú v platnosti dotačné mechanizmy a dotačné schémy na to, aby prešovskí športovci mohli športovať,“ uviedol Oľha.

Titul EMŠ sa udeľuje vo viacerých kategóriách podľa počtu obyvateľov mesta. Prešov spadá do kategórie miest s počtom obyvateľov od 50.000 do 499.999. O udelení titulu rozhoduje ACES Europe na základe komplexného hodnotenia, pričom sa berie do úvahy nielen športová infraštruktúra a financovanie športu, ale aj celkový prístup mesta k podpore športu. S titulom EMŠ mesto získava okrem medzinárodného uznania a zapojenia do najväčšej európskej siete miest, ktoré sa venujú športu, aj určitú výhodu pri získavaní dotácií a grantov na projekty v meste od národných aj európskych inštitúcií.