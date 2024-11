Generálny prokurátor by mohol mať po 4 rokoch nárok na výsluhový dôchodok

Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň by mohol získať po štyroch rokoch funkčného obdobia.

„Navrhuje sa, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať funkcie prokurátora, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok prokurátora,“ uviedol predkladateľ Daniel Karas (Smer-SD) v dôvodovej správe k novele.

Základnou podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku by mal byť zánik služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora v prípade, ak o výsluhový dôchodok požiada prokurátor po 20 rokoch výkonu funkcie prokurátora. Výška výsluhového dôchodku by mala byť 0,8 percenta za každý rok výkonu funkcie prokurátora.

Generálny prokurátor by mohol mať nárok na výsluhový dôchodok, ak by mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia. Jeho výsluhový dôchodok by v takom prípade bol vo výške základného platu prokurátora generálnej prokuratúry. Karas to odôvodňuje náročnosťou výkonu funkcie generálneho prokurátora, ktorá „si vyžaduje vysokú odbornosť a psychickú odolnosť“.

Upraviť sa má aj odchodné prokurátorov. Právo na predčasné odchodné by mohol získať prokurátor aj v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov. „Podmienkou na vznik nároku prokurátora na predčasné odchodné bude zánik funkcie prokurátora vzdaním sa funkcie v čase, keď ešte nemá nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a pritom je natoľko psychicky vyčerpaný výkonom funkcie prokurátora, že už nevládze riadne túto funkciu vykonávať,“ uviedol Karas.

Prokurátorovi v tomto prípade vznikne nárok na predčasné odchodné vo výške štyroch základných platov. Maximálne by však mohol dosiahnuť predčasné odchodné vo výške desiatich základných platov, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 28 rokov.

Novela by mala byť účinná od 1. januára 2025.