Prezident: Budem pozorne sledovať, koľko peňazí spotrebuje plošná energopomoc

„Žijeme v komplikovanom čase, ktorý nám môže z krátkodobého hľadiska priniesť rôzne nepredvídateľné udalosti a okolnosti. Preto som uvítal v príprave štátneho rozpočtu relatívne značnú rezervu, ktorú si vláda ponecháva na vykrytie vážnych potrieb, ktoré vzniknú ad hoc z dôvodu nejakej nepredvídateľnej udalosti, alebo nedajbože katastrofy alebo zhoršenia nejakého stavu na východ od nás. Preto, samozrejme, veľmi pozorne budem sledovať, aký objem peňazí má táto plošná pomoc nakoniec zo štátneho rozpočtu zhltnúť,“ spresnil.

Zdôraznil, že ak by mala plošná pomoc spotrebovať značnú časť vládnej rezervy, vláda potom zostane ako keby bez nejakej poistky do budúcna. „Aj keď vždy budem hovoriť ako sociálny demokrat svojim srdcom, že treba urobiť všetko pre to, aby dosahy zdražovania plynu alebo iných energií čo najmenej dopadli na kvalitu a životnú úroveň obyvateľov našej krajiny,“ podčiarkol

„Samozrejme, že by som si vedel predstaviť aj spôsob, keď vláda zacieli pomoc tak, aby sa dotkla naozaj tých, ktorí tú pomoc potrebujú a aby sa vyhla pomoci tým, ktorí pomoc nepotrebujú a ktorí sú v dobrej kondícii a môžu si dovoliť zaplatiť aj vyššie ceny. Počkám si na detaily,“ povedal.

Upozornil, že ak vláda pôjde cestou plošnej pomoci bez ohľadu na to, či pomoc niekto potrebuje alebo nie, bude to stáť „značne veľký objem peňazí“. „A možno tým ukrojíme z prostriedkov, ktoré sme potom mohli v priebehu roka použiť aj na nejaké iné priority alebo sanovanie nejakých vážnych problémov, o ktorých ešte ani dnes nevieme, že nastanú. O týchto rizikách musíme hovoriť. A tohto si bude musieť byť pri definitívnom rozhodnutí vedomá aj vláda SR,“ dodal prezident.