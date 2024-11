Ministerstvo kultúry v rozpočte na rok 2025 presúva peniaze z oblasti kultúry na ministerstvo

Vyhlásila to podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová z opozičného PS. Pod zámienkou šetrenia dochádza podľa nej k presunu peňazí pod väčšiu a ideologickú kontrolu ministerstva a na ovládnutie tých kultúrnych inštitúcií, ktoré v súčasnosti majú autonómiu.

„Keď sa pozerám na budúcoročný rozpočet ministerstva kultúry, zdá sa mi, že pochopili konsolidáciu iba ako dobrú zámienku na to, aby mohli jednak preskupovať rozpočet od kultúry na ministerstvo, aby sa mohli zbavovať nepohodlných ľudí a politík a nabrať si nových a robiť nové agendy, ktoré oni považujú za dôležité,“ uviedla na tlačovej konferencii Jaurová.

Poslankyňa upozornila na to, že príspevky kultúrnym inštitúciám sa podľa návrhu rozpočtu MK znižujú o vyše 17 miliónov eur. „Napríklad dotačný systém dostane takmer o tretinu menej, väčšina z toho je zníženie v programe Obnovme si svoj dom. Podotýkam, že to je jediný program na obnovu pamiatok na Slovensku,“ priblížila s tým, že kapitola „koncepčná riadiaca činnosť ministerstva“ sa navyšuje o viac ako 100 percent, teda asi o 19 miliónov eur. Napríklad projekt podpory tradičnej kultúry na školách má stáť 1,6 milióna eur, no podľa Jaurovej nevedeli zástupcovia MK na výbore vysvetliť, ako bude konkrétne projekt vyzerať.

V rámci koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podľa nej vyčlenených 1,7 milióna eur. Jaurová priblížila, že v tejto koncepcii je zahrnutá výstavba múzea národného obrodenia.

PS upozorňuje, že kultúra je na Slovensku dlhodobo podfinancovaná a investičný dlh na kultúrnej infraštruktúre každým rokom narastá. Rozpočet na budúci rok považuje hnutie za škandalózny a pre kultúru likvidačný. „Vidíme tam snahu o nejakú ideologickú uzurpáciu práve cez rôzne rozpočtové kapitoly,“ doplnila Jaurová s tým, že poslanci PS rozpočet nepodporia.