Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom by malo začať platiť v stredu o desiatej

Prímerie medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh by malo začať platiť v stredu o 10.00 h miestneho času. Informoval o tom v utorok spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.

Rovnakú informáciu o začiatku platnosti prímeria priniesol aj libanonský web NBN, ktorý sa odvolal na zdroj z libanonskej vlády. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatiaľ k začiatku platnosti dohody nevydal žiadne oficiálne oznámenie. Vojnový konflikt v Libanone vypukol po takmer roku cezhraničného ostreľovania severu Izraela a následných izraelských odviet. Hizballáh svoje konanie zdôvodňoval podporou palestínskemu hnutiu Hamas, ktorého útok na Izrael zo 7. októbra 2023 vyvolal nálety izraelského letectva a neskôr aj pozemnú ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy. Boje v Libanone si od októbra 2023 podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali životy najmenej 3799 ľudí, väčšina z nich zahynula od septembra tohto roku. Na izraelskej strane prišlo o život najmenej 82 vojakov a 47 civilistov, uviedli izraelské úrady. Izraelský premiér v utorok v televíznom prejave po zasadnutí bezpečnostného kabinetu, ktorý schválil dohodu o prímerí, uviedol, že na jej implementáciu má Izrael tri dôvody: po eliminácii Hizballáhu sa môže zamerať na Irán; doplniť vyčerpané zásoby zbraní a poskytnúť armáde čas na odpočinok; oddeliť severný a južný front a izolovať palestínske radikálne hnutie Hamas, ktorého útok na juh Izraela v októbri 2023 rozpútal vojnu v regióne. „Keďže Hizballáh je mimo hry, Hamas zostal sám. Náš tlak bude rásť,“ uviedol Netanjahu s tým, že táto situácia Izraelu umožní priviesť domov rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Počas minuloročného útoku na juh Izraela militanti z Hamasu a ďalších spriaznených skupín zavliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov, z ktorých 97 je stále zadržiavaných. V tomto počte je zahrnutých aj 34 rukojemníkov, ktorých izraelská armáda medzičasom - na základe informácií z hodnoverných zdrojov - vyhlásila za mŕtvych. Útok zo 7. októbra 2023 si v Izraeli vyžiadal smrť 1207 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská odveta v Pásme Gazy pripravila o život už najmenej 44.249 ľudí.