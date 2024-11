Hlas-SD nebude na personálnych voľbách, kým nebude dohoda na šéfovi NRSR

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. O téme sa bude rozprávať so šéfom SNS Andrejom Dankom.

„Aj po včerajšom rokovaní vládnej koalície a koaličnej rady, ale aj po rokovaní predsedníctva Hlasu-SD, sme sa dohodli, že Hlas a 27 poslancov Hlasu sa nebude zúčastňovať na personálnych voľbách, ktoré Národná rada odkladá už nejaký ten týždeň, pokiaľ nebude vysporiadaná a nebude uzavretá dohoda na voľbe predsedu NR SR,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Na aktuálnej schôdzi majú poslanci aj viaceré personálne voľby, ku ktorým sa nestihli dostať na predchádzajúcich rokovaniach. Medzi nimi je aj voľba členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho na koaličnej rade deklaroval, že podporí takú dohodu na šéfovi parlamentu, ktorú uzavrú Hlas-SD a SNS. „Budem o tom, aby sme našli dohodu na voľbe predsedu Národnej rady, komunikovať v najbližších dňoch s predsedom SNS Andrejom Dankom,“ skonštatoval šéf Hlasu-SD. Zopakoval, že vnútri strany sa dohodnú na tom, koho budú na post nominovať. Chce, aby k dohode došlo do konca roka. Podľa koaličnej zmluvy patrí post šéfa NR SR Hlasu-SD. Ten opakovane zdôrazňoval, že chce na túto pozíciu nominovať svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Neskôr sa objavili správy, že by mohol post obsadiť aj Šutaj Eštok.

„Vládna koalícia je napriek technickému zakopnutiu pevná a stabilná,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Ocenil prístup koaličných partnerov. Danko podľa neho „jasne pozýva späť“ do klubu SNS poslancov okolo Rudolfa Huliaka. „Myslím si, že je to dobrý predpoklad na to, aby si v klube SNS, a politická strana SNS, vyriešili túto situáciu a vládna koalícia by sa tak oficiálne vrátila k 79 poslancom,“ doplnil.

Poslanci tiež deklarovali, že poslanecký klub Hlas-SD stojí za svojím lídrom a ministrom vnútra pri pokuse o jeho odvolávanie.

Koaliční predstavitelia po pondelkovej (25. 11.) koaličnej rade odkázali, že základom pre rokovania o akejkoľvek podobe účasti troch poslancov okolo Huliaka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do poslaneckého klubu SNS.