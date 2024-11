Mesto Podolínec prehralo súd so štátom, musí zaplatiť 360.000 eur

Samospráva rozhodnutie považuje za nespravodlivé. Kauza súvisí s budovami, ktoré mesto odkúpilo ešte v roku 2017 od Ministerstva vnútra (MV) SR s cieľom opravy kina, rekonštrukcie telocvične, vybudovania multifunkčného a detského ihriska. K realizácii napokon nedošlo, pretože pozemky pod budovami, ktoré patrili rezortu obrany, neboli vyrovnané. MV mesto zažalovalo za neplnenie zmluvy, keďže spomínané aktivity malo vykonať do dvoch rokov. Primátor Michal Marhefka pre TASR uviedol, že zatiaľ nevie, či sa voči rozsudku Okresného súdu (OS) Stará Ľubovňa odvolajú. Spomínanú sumu však nemá z čoho zaplatiť, keďže je to zhruba desať percent ich ročného rozpočtu.

Samospráva tvrdí, že od roku 2019 vyvíjala aktivity k vyrovnaniu spomínaných pozemkov, ktoré neboli predmetom zmluvy. Vybudovanie akýchkoľvek stavieb na cudzích pozemkoch tak bolo podľa primátora komplikované. „V čase, keď bola zmluva na pozemky pred podpisom, bola Ministerstvom financií SR nariadená kontrola plnenia zmluvy na budovy, teda či sme zrealizovali všetky spomínané aktivity. Nestalo sa tak, keďže nedošlo k vyrovnaniu pozemkov, ale práve naopak, došlo k žalobe,“ vysvetlil Marhefka. Budovy podľa neho nie je možné štátu vrátiť, ani ich predať. Realizácia spomínaných aktivít by si podľa neho vyžiadala minimálne štyri milióny eur a vzhľadom na komplikovanosť prípadu by na to nebolo možné čerpať eurofondy ani iné dotácie.

Primátor upozornil, že sa viackrát snažili s MV dohodnúť, avšak neúspešne. Súdny spor je podľa neho obrovský precedens. „Zarážajúce je, že mesto chcelo rokovať vo veci mimosúdnej dohody, ktorú samo písomne navrhlo. Dodnes však na ňu žalobca nereagoval. Súčasný minister vnútra osobne odpovedal na žiadosť o stretnutie v tejto veci spôsobom, 'že sa nemá prečo stretnúť, lebo prebieha súdny spor',“ podotkol Marhefka s tým, že štát by mal so samosprávou spolupracovať, a nie systém komplikovať.

Úhrada takej vysokej sumy a všetky iné riešenia môžu podľa neho ochromiť mesto, jeho chod a rozvoj na dlhé roky. V najbližších dňoch zasadne mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o ďalších krokoch v tomto súdnom spore. Odvolanie je možné podať do 15 dní. Začiatkom tohto roka pritom OS rozhodol, že žaloba je nedôvodná. To však zmenil odvolací Krajský súd v Prešove a vrátil vec na nové konanie.

Hovorca MV SR Matej Neumann v reakcii pre TASR upozornil, že rezort je povinný v zmysle zákona o správe majetku štátu vymáhať predmetnú pohľadávku, keďže mesto Podolínec si nesplnilo svoje povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy, čo potvrdil svojím rozhodnutím aj súd. „Nie je v našom záujme ochromiť mesto, jeho fungovanie a rozvoj, a tak ponúkame riešenie. Ministerstvo je ochotné, za predpokladu nepodania odvolania a splnenia podmienok podľa zákona o správe majetku štátu, uzatvoriť s mestom Podolínec dohodu o splátkach,“ uviedol Neumann. V prípade, že mesto dodrží podmienky uvedené v dohode o splátkach, rezort ako správca pohľadávky nebude účtovať ani si uplatňovať úroky z omeškania.