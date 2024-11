Na potopenej lodi pri egyptskom pobreží boli aj Slováci

Rezort diplomacie SR sa odvolal na oficiálne informácie z Egypta a dodal, že je prostredníctvom veľvyslanectva v Káhire aj naďalej v kontakte s príslušnými úradmi.

Video of a tourist boat sinking carrying 31 tourists and a crew of 14 in the Shaab Satayah area north of Marsa Alam, with ongoing search operations for missing persons. #Egypt pic.twitter.com/2a3cOXnkCP