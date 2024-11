Lipavský: Nemyslím si, že rokovanie českej a slovenskej vlády je na programe dňa

Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24 s tým, že je to však na dohode premiérov. Lipavský sa vyjadril aj k októbrovému rozhovoru predsedu slovenskej vlády Roberta Fica pre ruskú štátnu televíziu a poznamenal, že kontakty s Ruskom na vysokej úrovni nedávajú v aktuálnej situácii zmysel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Šéf českej diplomacie v Českej televízii zdôraznil, že Rusko proti Ukrajine útočí vojensky a proti Západu používa rôzne hybridné taktiky, ktoré však môžu mať aj fyzické dôsledky. Pripomenul výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 či pokus zapáliť autobus pražského dopravného podniku z tohto roka, ktorý mal podľa neho najmä vyvolať paniku v spoločnosti.

„Ja sa snažím pracovať na tom, aby sme maximálne zadržali ruský vplyv a nedovolili Rusku rozkladať európsky kontinent... Kontakty s Ruskou federáciou v tejto chvíli na takejto vysokej úrovni nedávajú veľmi zmysel, pretože na druhej strane sa z toho slúchadla neozýva nič iné, než že oni na to majú nárok a že to budú robiť - a úplne pokrivená interpretácia medzinárodného práva. Takže, nemyslím si, že je to na programe dňa, ale je to na pánovi premiérovi (Petrovi Fialovi), aby sa na tom dohodol s Robertom Ficom,“ povedal Lipavský.

Na otázku, či túto jeho snahu a prípadne úsilie ďalších európskych politikov držať ruský vplyv čo najďalej od Európy Fico kazí, minister odpovedal, že sa na to týmto spôsobom nepozerá. „Mojou zodpovednosťou je Česko. Aby Česko bolo bezpečné, potrebujeme európsku bezpečnosť, a k tomu robíme jednotlivé kroky. Som rád, že český premiér takto v tejto chvíli netelefonuje,“ dodal.

Fico koncom októbra poskytol rozhovor ruskej štátnej televízii Rossija 1. Počas hodinového interview okrem iného uviedol, že je pripravený rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Obvinil tiež európske mocnosti, že svojou pomocou Ukrajine podporujú pokračovanie vojny.

Spoločné zasadnutia českej a slovenskej vlády sa tento rok stali diskutovanou politickou témou. Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine tieto medzivládne konzultácie odložilo. Kabinet českého premiéra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.