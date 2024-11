Kamil Šaško verí, že po predstavení jeho plánu väčšina lekárov výpoveď stiahne

Verí, že keď predstaví svoj plán krokov v sektore, podarí sa mu presvedčiť väčšinu lekárov, aby výpovede stiahli. Uviedol to v pondelok počas diskusie na konferencii Jesenná Itapa v Bratislave.

„Ja budem pokojne rokovať aj do 31. decembra nonstop, aby som veľkú väčšinu lekárov presvedčil, že to čo chceme robiť, je udržateľné a nastaviteľné,“ povedal Šaško. Svoj plán krokov v sektore by chcel predstaviť na odvetvovej tripartite o dva týždne.

K prebiehajúcim rokovaniam s lekárskymi odborármi sa vyjadrovať nechcel. „Pokiaľ neprejdeme všetko, tak sa nechcem k čiastkovým krokom vyjadrovať, lebo myslím, že ak majú byť rokovania úspešné pre slovenského pacienta, tak to nemá absolútne žiadnu pridanú hodnotu,“ vysvetlil. Rokovania sú však podľa jeho slov vecné a o vzájomnom rešpekte.

Minister zároveň avizoval, že do konca roka na rokovanie vlády predloží materiál, ktorý má zabezpečiť vznik monitorovacieho výboru k memorandu, ktoré LOZ podpísalo v roku 2022 s vtedajším vládnym kabinetom. Vysvetlil, že ide o jeden z bodov memoranda, ktorý od jeho podpisu v roku 2022 nebol splnený. Cieľom výboru má byť kontrola plnenia memoranda. „Budem hovoriť aj s premiérom, aby takýto výbor bol zriadený, aby sme sa pravidelne stretávali,“ dodal.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom už podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.