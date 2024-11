Severovýchodnú hradbu hradu Ľubovňa zrekonštruovali a dobudovali

„Murárske aktivity na hrade sa skončili, takže hradba je obnovená a dobudovaná, pretože niečo sa konzervovalo, niečo sa dopĺňalo a niečo nanovo budovalo. Práce pokračovali aj na treťom a štvrtom nádvorí a z toho celkového balíka 1,2 milióna eur je preinvestovaných už 70 percent. Štvrté nádvorie je celé odvodnené a upravené a ešte sa bude robiť interiér archeologickej expozície a zastrešenie vojenských kasární,“ priblížil Mikulík.

Podarilo sa takisto zrekonštruovať studňu. Tretie nádvorie, kde múzejníci realizovali aj šesťmesačný archeologický výskum, je už taktiež odvodnené, potrebné je ešte finálne ho upraviť a urobiť vnútornú stenu stavby kasární. Cieľom jednotlivých opatrení je podľa riaditeľa odvodniť hradné nádvoria a vyústiť zrážkovú vodu mimo hradu a hradieb. „Voda je tým najväčším nepriateľom pre hradné múry a stavby,“ zdôvodnil. Počas archeologického výskumu na nádvoriach hradu sa múzejníkom okrem spomínanej studne podarilo objaviť aj vojenské kasárne, kuchyňu i vykurovacie telesá. Niektoré torzá archeologických nálezov stavebnej architektúry budú na nádvorí aj prezentovať.

Na kasárňach je potrebné ešte dokončiť zastrešenie, na čom by mali stavbári pracovať aj počas zimných mesiacov, a pokračovať by mali aj úpravy v interiéri. Cieľom podľa Mikulíka je kolaudovať stavbu v priebehu prvého polroka 2025. „Teraz treba myslieť aj na to, ako bude prebiehať prehliadka po jednotlivých hradných fortifikačných systémoch. Návštevníci sa budú môcť okrem iného tešiť aj na nové výhľady a pohľady na okolitú krajinu,“ upozornil.

Aktuálne je hrad a skanzen otvorený každý týždeň od piatka do nedele, ostatné dni realizujú posezónne úpravy a údržbu, respektíve vývoz materiálu zo stavby. „Od 26. decembra do 7. januára budeme otvorení denne, chystáme bohatý program, ako je vianočný koncert, vianočná rozprávka, šľachtické stolovanie, pečenie oblátok, novoročná omša, liturgia bohozjavenia v skanzene a tak ďalej. Určite je na čo sa tešiť. Robíme to tretí rok takto, že je program cez sviatky, a osvedčilo sa nám to,“ uzavrel Mikulík.