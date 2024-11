Šéfka Európskeho parlamentu sa obáva úspechu populistov vo voľbách v Nemecku

DNES - 6:42

Berlín Správy » Zahraničné

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová vyjadrila obavy z možného úspechu populistov v nadchádzajúcich nemeckých parlamentných voľbách a z toho, čo by to znamenalo pre Európu. Uviedla to v rozhovore pre sobotňajšie vydanie novín mediálnej skupiny Funke, informuje TASR podľa správy nemeckej agentúry DPA.

„To, čo sa stane v Nemecku v nasledujúcich štyroch rokoch, bude mať veľký vplyv na ďalšie štyri roky Európskej únie,“ poznamenala Metsolová. Nemeckú parlamentnú kampaň a jej výsledky v Bundestagu označila za „skúšku ohňom pre celú Európu“. „Aký vplyv získajú populistické strany? Koho budú voliť sklamaní občania“, pýtala sa. Metsolová povedala, že júnové „voľby do Európskeho parlamentu už boli určitou sondou, ale po krajinských voľbách vo východnom Nemecku som veľmi znepokojená“. Nárast populizmu v bývalom východnom Nemecku v septembrových krajinských voľbách v troch východonemeckých spolkových krajinách priniesol silné výsledky krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). AfD vyhrala voľby v Durínsku a v Sasku, zatiaľ čo v Brandenbursku skončila druhá. Je však nepravdepodobné, že by sa dostala do niektorej z týchto krajinských vlád, pretože iné dlhodobo pôsobiace strany s ňou odmietli spolupracovať. Populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), nová strana, ktorá sa zúčastnila vo voľbách po prvýkrát, dosiahla vo všetkých troch spomínaných spolkových krajinách dvojciferný podiel a vo všetkých troch sa umiestnila na treťom mieste. Metsolová apelovala na proeurópske a proukrajinské strany v Nemecku: „V dôležitých otázkach budúcnosti by mali spojiť sily.“ Vyzvala tiež nemeckú vládu, aby zaujala jasný postoj k európskym otázkam. „Silná Európa potrebuje silné Nemecko. A rozhodné francúzsko-nemecké spojenectvo, ktoré by dopĺňali aj Poľsko i Taliansko.“