Železničná doprava je na viacerých úsekoch prerušená, vlaky kvôli snehu meškajú

Mnohé osobné vlaky sú odrieknuté v celom úseku. Vyplýva to z informácií ZSSK, ktoré uverejnila na sociálnej sieti.

Z dôvodu prerušenej dopravy boli napríklad odrieknuté niektoré spoje smerujúce zo Senca do Bratislavy, z Bratislavy do Senca či do Pezinka.

Viaceré vlaky meškajú aj z dôvodu poruchy a vyraďovania vozňa, napríklad rýchlik 707 smerujúci z Bratislavy do Žiliny a rýchlik 837 z hlavného mesta do Kozároviec.