Babiš navrhol rokovať o psychickom stave Fialu, ministri na protest odišli

Predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš navrhol, aby sa poslanci zaoberali duševným stavom českého premiéra Petra Fialu. Ministri v reakcii na to zo sály odišli a schôdza musela byť prerušená. Novinárom potom povedali, že Babišove urážky prekročili hranicu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Poslanci mali v piatok rokovať o viacerých návrhoch zákonov v treťom čítaní. V čase, keď ešte bolo možné upraviť program schôdze, vystúpil Babiš s návrhom, aby poslanci v piatok rokovali o jedinom bode, ktorým by bol „Duševný stav premiéra Fialu“.

„Po každom vystúpení pána premiéra nám volajú zdesení občania a majú strach, čo sa to s ním deje. Pán premiér vystupuje každý deň a občania majú obavu o jeho duševné zdravie. Preto si myslím, že by sme mali mať jediný bod, a tým je duševné zdravie pána premiéra Fialu, aby skrátka nedesil našich občanov,“ povedal v pléne šéf hnutia ANO.

Potom pripomenul, že Fiala vlani otvoril nové centrum duševnej rehabilitácie, a naznačil, že by si tam premiér mal ísť oddýchnuť. „Ja to vo svojom dlhom, veľmi dlhom vystúpení dnes vysvetlím. Lebo to, čo tu z úst pána premiéra za posledné dni odznelo, je skutočne neuveriteľné,“ dodal Babiš. Narážal tým aj na Fialov prísľub, že ak ho ľudia v budúcoročných voľbách do Poslaneckej snemovne budú voliť a on zostaví ďalšiu vládu, budú mať Česi platy ako v Nemecku.

V reakcii na Babišov návrh zo sály postupne odišli všetci ministri a rokovanie tak muselo byť prerušené. Podľa rokovacieho poriadku musí byť totiž v sále prítomný aspoň jeden člen vlády. Následne na improvizovanej tlačovej konferencii vystúpil minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka a minister dopravy Martin Kupka, ktorí vyjadrenia Babiša odsúdili.

„Jeho prejav po viac než 30 minútach v zásade nebol vôbec k programu schôdze, ale začal skutočne nebývalým spôsobom urážať pána premiéra, útočil na také veci, ako je spochybňovanie jeho duševného zdravia atď. Za tú dobu, čo tu som – tretie volebné obdobie – som nikdy nič také nezažil,“ povedal Jurečka.

Dodal, že snemovňa je síce miesto, kde sú debaty občas vyhrotené a emocionálne, ale vždy by mala byť dodržaná základná miera slušnosti. „To, čo sme počúvali dnes, bolo úplne za hranou toho, čo patrí do kultúrnej, vyspelej, demokratickej krajiny na úrovni parlamentnej debaty,“ zdôraznil.

Kupka dodal, že ministri sú ochotní sa do sály vrátiť len v prípade, ak Babiš ustúpi od tejto podoby prejavu a „nekonečného bezbrehého urážania“. Po asi 15-minútovej prestávke prišiel do sály Fiala a rokovanie tak pokračuje.