Orbán: Maďarsko pokračuje v politike "triezveho hlasu"

Podľa jeho slov zvyšné dva mesiace administratívy amerického prezidenta Joe Bidena prinášajú najvyhrotenejšie obdobie tejto vojny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Uvidíme 20. januára, keď sa Donald Trump ujme úradu prezidenta, no dovtedy sú ešte dva mesiace. Mier je hmatateľne blízko, ale odchádzajúci americkí demokrati chcú novému prezidentovi zanechať ťažké dedičstvo,“ dodal.

Orbán pripomenul, že vojna zúri v susednej krajine, čo má citeľný vplyv na Maďarsko, pričom v Zakarpatskej oblasti žijú Maďari, preto je hrozba pre Maďarsko prakticky priama.

Premiér k stredajšiemu mimoriadnemu rokovaniu Rady obrany štátu povedal, že jej členovia skúmali aj to, či by Európska únia dokázala vojensky podporovať Ukrajinu bez Američanov. Podľa slov Orbána je jasné, že by nedokázala.

USA v nedeľu Ukrajine povolili zasahovať ciele hlbšie v ruskom území aj raketami dlhého doletu, ktoré im dodali.