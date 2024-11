Orbán by Netanjahua pozval do Maďarska a zatykač ICC by nebral do úvahy

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok uviedol, že by pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návštevu Maďarska a garantoval by mu, že zatýkací rozkaz, ktorý na Netanjahua vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z vojnových zločinov v Gaze, by "nebol dodržaný". TASR informuje podľa agentúry Reuters.

ICC so sídlom v Haagu vydal vo štvrtok zatykače okrem Netanjahua aj na jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta a lídra vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa za údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny v konflikte v Gaze.

Orbán, ktorého krajina v súčasnosti predsedá rotujúcemu predsedníctvu Európskej únie, pre maďarský štátny rozhlas uviedol, že zatykač vydaný ICC „nie je správny“ a dodal, že Netanjahu bude môcť v Maďarsku vyjednávať „v primeranom bezpečí“, cituje Reuters.

Izrael bojuje v Pásme Gazy od októbra 2023, keď pri teroristickom útoku radikálneho hnutia Hamas zahynulo 1206 ľudí, väčšinou civilistov. Približne 250 zajatých rukojemníkov uniesli do Pásma Gazy. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom si vojenské operácie Izraela vyžiadali už viac ako 44.000 obetí.

Viac ako dva milióny Palestínčanov žije v provizórnych prístreškoch a v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku nedostatku potravín a liekov.

Súd uviedol, že našiel „rozumné dôvody“ domnievať sa, že Netanjahu a Galant nesú trestnú zodpovednosť za vojnový zločin vyhladovania ako spôsobu vedenia vojny, aj za zločiny proti ľudskosti - vraždy, prenasledovania a iné nehumánne skutky.