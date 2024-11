SHMÚ varuje pred nepriaznivým počasím, na toto sa pripravte

Na celom Slovensku možno od štvrtkovej noci čakať sneženie, pri ktorom na väčšine územia môže spadnúť od päť do 15 cm, na strednom Slovensku až 20 cm snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil vo vydanej výstrahe prvého stupňa s platnosťou od 23.00 h do 11.00 v piatok (22. 11.).

Od polnoci až do piatkového podvečera platí aj celoslovenská výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Najnižší stupeň výstrahy vydal SHMÚ aj pred silným vetrom na juhozápadnom Slovensku. „Od 21.00 h do piatka 15.00 h sa na juhozápade môže vyskytnúť vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 65 - 80 km/h,“ spresnil SHMÚ.

Meteorológovia predpovedajú aj silný vietor na horách severného a stredného Slovenska, počas noci zo štvrtka na piatok môže vietor v polohách nad pásmom lesa dosiahnuť silu mohutnej víchrice s priemernou rýchlosťou 90 - 105 km/h.